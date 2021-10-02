Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео шикарной шайбы Даниила Мироманова в ворота «Лос-Анджелеса»

Видео шикарной шайбы Даниила Мироманова в ворота «Лос-Анджелеса»
Комментарии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «рыцарей» дублем отметился 24-летний российский экс-защитник «Сочи» Даниил Мироманов.

Особенно примечательным получился второй из его голов. На 47-й минуте в ходе атаки Мироманов сыграл в стеночку с Райлли Смитом, обыграл защитника и вратаря и занёс шайбу уже в пустые ворота.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Игровое время Мироманова составило 19 минут и 11 секунд, за которые он сумел заработать показатель полезности «+2».

Новость по теме
Дубль защитника Мироманова помог «Вегасу» всухую крупно победить «Лос-Анджелес»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021