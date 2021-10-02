Видео шикарной шайбы Даниила Мироманова в ворота «Лос-Анджелеса»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся контрольный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз», который завершился крупной победой хозяев со счётом 4:0.



В составе «рыцарей» дублем отметился 24-летний российский экс-защитник «Сочи» Даниил Мироманов.

Особенно примечательным получился второй из его голов. На 47-й минуте в ходе атаки Мироманов сыграл в стеночку с Райлли Смитом, обыграл защитника и вратаря и занёс шайбу уже в пустые ворота.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Игровое время Мироманова составило 19 минут и 11 секунд, за которые он сумел заработать показатель полезности «+2».