«Коламбус» не даст Риналдо играть за фарм-клуб. Он не вакцинирован

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен заявил, что клуб не будет отправлять нападающего Зака Риналдо в АХЛ. 31-летний игрок не вакцинирован от коронавируса. Ранее он выступал на акции протеста в Гамильтоне против введения COVID-паспортов. После этого стало известно, что он не примет участия в тренировочном лагере «Блю Джекетс».
«Учитывая влияние COVID-19 на наши сообщества, мы считаем, что лучший вариант действий с учётом прививочного статуса Зака - не отправлять его в «Кливленд». Мы уважаем право человека делать личный выбор в отношении вакцинации. Но мы обязаны делать то, что, по нашему мнению, лучше всего для нашей организации. Мы будем соблюдать условия контракта Зака. Если он захочет попробовать найти другие возможности сыграть в этом сезоне, то мы дадим ему это сделать», — приводит слова Кекяляйнена The Score.
Напомним, игрок подписал контракт с «Коламбусом» на год в августе. Его зарплата на уровне НХЛ составит $ 750 тыс., на уровне АХЛ — $ 275 тыс. При этом он гарантированно получит $ 300 тыс.
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