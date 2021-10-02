Тренер «Трактора» рассказал, что взбодрило команду в переломный момент игры с «Авангардом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Авангардом».



«Важный матч и важно было сегодня победить после двух поражений на выезде. Здорово, что это получилось. Хорошо провели первый период, сработали в большинстве. Во втором, видимо, соперник стал более активно играть, и нам чуть не хватало движения, чтобы более чётче сыграть в обороне. Хорошо, что смогли перестроиться после двух пропущенных шайб, создать моменты, забить. Хотел бы болельщиков поблагодарить: в переломный момент они нас здорово поддержали, команда взбодрилась и одержала победу.



Во время тайм-аута немного успокоил ребят, попросил их сыграть так, как мы договаривались. Ребята услышали, всё сделали правильно. Только слова благодарности команде за характер и самоотдачу. «Трактор» и в прошлом сезоне хотел играть более активно, но где-то скамейка не позволяла, приходилось больше играть без шайбы, обороняться. Сейчас есть возможность больше контролировать шайбу. Но и этот, и прошлый матч показали, что успех в атаке нам даёт хорошая игра в обороне. Сегодня в концовке понимали, что нужно где-то сыграть на счёт, исключить риск», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.