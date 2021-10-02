Андриевский: «Адмиралу» нужна была эта победа, особенно в плане психологии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).
«Тяжёлая игра для нас выдалась, первый период неплохо сыграли, инициативой владели. Потом соперник перехватил, было нелегко во втором периоде — дальняя лавка, переигрывали отрезки. Но ребята молодцы, что выдержали.
Единственное — когда забили первый гол, стали действовать неправильно, чуть-чуть играть на удержание, отошли от плана на игру. Молодцы, что, пропустив, забили второй, выиграли матч.
Нам нужна была эта победа, особенно в плане психологии. Надеюсь, что она придаст нам сил. Все понимают, в какой ситуации мы находимся, все работают — по тому, как ребята работают на льду, вопросов нет. У нас есть моменты в игре, которые хромают. Мы видим их, работаем на тренировках, но пока не очень получается, к сожалению», — цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ.
- 2 октября 2021
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