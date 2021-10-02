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«Флорида» отправила Денисенко в АХЛ

«Флорида» отправила Денисенко в АХЛ
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«Флорида Пантерз» перевела форварда Григория Денисенко в Американскую хоккейную лигу, сообщает официальный сайт «Пантерз». Россиянин будет выступать за фарм-клуб «Флориды» – «Шарлотт».

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Денисенко провёл семь матчей и набрал в них четыре очка – все за результативные передачи. В АХЛ он отметился 9 баллами в 15 играх: забил пять шайб и отдал четыре передачи.

Хоккеист выступает за «Флориду» с сезона-2020/2021. В Континентальной хоккейной лиге он играл за ярославский «Локомотив».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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