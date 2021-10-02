Капустин: стараюсь о собственной результативности особо не думать

Нападающий «Трактора» Кирилл Капустин прокомментировал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3).



«Начали неплохо и повели в счёте, но во втором периоде «Авангард» добавил, а мы оказались не готовы к этому. Пришлось перестроиться и постараться склонить чашу весов в свою пользу, что нам и удалось.

«Трактор» снова позволил сопернику отыграться? Это проблема и мы над ней работаем. Тренерский штаб подскажет, как это исправить, и дальше всё будет отлично.



Мой гол? Кто-то из ребят заблокировал шайбу, и она выскочила в середину площадки, защитник оказался позади, и я вошёл в зону и бросил. Для Основина и Бывальцева это тоже первые голы в сезоне? Мы все это очень ждали.

Лично я стараюсь о собственной результативности особо не думать», — цитирует Капустина официальный сайт КХЛ.

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