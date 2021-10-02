Чинахов: списывались с Хартли, он меня поздравлял с голами, поддерживал

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов прокомментировал слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, который сказал, что команде не хватает Чинахова.
«Приятно такое читать о себе. Мы списывались с Бобом, он меня поздравлял с голами, поддерживал. Мы общаемся, и у нас всё отлично. К сожалению, не получается из Америки смотреть матчи «Авангарда». Если только увижу какие-то голы. А так трансляции недоступны. Но я слежу за результатами и на связи с пацанами из клуба. И они мне желают удачи, чтобы я пробился в НХЛ.
Потихоньку обучаюсь английскому, пытаюсь разговаривать, использую новые слова. Считаю, что язык придёт через общение. Пока не всё понимаю, но я стараюсь. Конечно, это тяжело. Но со временем, думаю, всё получится. Так-то я спокойно хожу в магазины, рестораны в США. Никаких казусных историй со мной не происходило.
Мы постоянно с Даней Тарасовым, у нас всё отлично. Всё нормально и с Владом Гавриковым. По-русски разговаривает и наш вратарь Элвис Мерзликин. Так что на родном языке всегда есть с кем побеседовать», — цитирует Чинахова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 2 октября 2021
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