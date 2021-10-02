Бекстрём: Олимпиада? Честно говоря, на данный момент я просто сосредоточен на «Кэпиталз»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о том, что пропустит начало сезона-2021/2022.
«Я ещё не был на льду, так что посмотрим. Очевидно, я хочу быть там, с парнями, но в то же время хочу снова чувствовать себя хорошо и быть лучшим.
Мне становится всё лучше и лучше, думаю, что мы не торопимся. Мы смотрим на это в долгосрочной, а не в краткосрочной перспективе, чтобы убедиться, что восстановление прошло успешно, и только потом я начну кататься
Олимпиада? Честно говоря, на данный момент я просто сосредоточен на том, чтобы вернуться в «Кэпиталз» и убедиться, что чувствую себя как можно лучше. Забегая вперёд, мы посмотрим, что произойдёт, но очевидно, что Олимпийские игры – это огромный турнир, в котором очень интересно играть. Я должен сначала подготовиться здесь», – цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.
- 2 октября 2021
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