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Шарангович принёс «Нью-Джерси» победу над «Айлендерс» в предсезонном матче

Шарангович принёс «Нью-Джерси» победу над «Айлендерс» в предсезонном матче
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей после овертайма со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

В составе «Айлендерс» на четвёртой минуте отличился Киффер Беллоуз – ему ассистировали Мэтью Барзал и Кайл Палмьери. За «Дэвилз» забросил Марк Янковски после ассиста Аарне Талвитие. На четвёртой минуте овертайма Егор Шарангович принёс гостям победу. В составе хозяев основным вратарём был россиянин Илья Сорокин, за гостей сыграл защитник Никита Охотюк.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» состоится встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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