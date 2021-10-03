Игорь Никитин прокомментировал слухи, что его зарплата в «Локомотиве» равна 100 млн рублей

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился эмоциями после назначения на должность, а также прокомментировал слухи, что его зарплата в ярославском клубе равна 100 млн рублей.

«Здесь нельзя загадывать. Я был готов к тому, что предложения могут поступить быстро, а могу, например, провести год без работы. Опять же, с семьёй мы сразу договорились, что не обращаем на эту ситуацию внимания и решаем всё по факту.

Не скажу, что сильно следил за «Локомотивом» на старте сезона. Я и за другими не особо следил. Вряд ли стоит говорить о каких-то проблемах, всё-таки прежний тренерский штаб проделал много работы. Никакой катастрофы в команде не было, просто сейчас мы внедряем свои наработки. Разумеется, у каждого тренера своя философия и свой подход.

Говорят, что я заработаю 100 млн рублей за сезон? Мой контракт в «Локомотиве» меньше, чем тот, который был в ЦСКА. Названная вами сумма не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.