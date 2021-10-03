Игорь Никитин прокомментировал слухи, что его зарплата в «Локомотиве» равна 100 млн рублей

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился эмоциями после назначения на должность, а также прокомментировал слухи, что его зарплата в ярославском клубе равна 100 млн рублей.
«Здесь нельзя загадывать. Я был готов к тому, что предложения могут поступить быстро, а могу, например, провести год без работы. Опять же, с семьёй мы сразу договорились, что не обращаем на эту ситуацию внимания и решаем всё по факту.
Не скажу, что сильно следил за «Локомотивом» на старте сезона. Я и за другими не особо следил. Вряд ли стоит говорить о каких-то проблемах, всё-таки прежний тренерский штаб проделал много работы. Никакой катастрофы в команде не было, просто сейчас мы внедряем свои наработки. Разумеется, у каждого тренера своя философия и свой подход.
Говорят, что я заработаю 100 млн рублей за сезон? Мой контракт в «Локомотиве» меньше, чем тот, который был в ЦСКА. Названная вами сумма не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.
- 3 октября 2021
-
11:00
-
10:45
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:29
-
08:58
-
08:36
-
08:26
-
07:58
-
06:06
-
04:40
-
04:37
-
03:49
- 2 октября 2021
-
23:35
-
22:39
-
21:39
-
21:01
-
20:27
-
19:41
-
19:20
-
18:55
-
18:40
-
17:43
-
17:01
-
16:45
-
16:32
-
16:20
-
16:16
-
15:57
-
15:56
-
15:54
-
15:39
-
15:20
-
14:54