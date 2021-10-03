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Передачи Любушкина и Провольнева помогли «Аризоне» обыграть «Анахайм»

Передачи Любушкина и Провольнева помогли «Аризоне» обыграть «Анахайм»
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Анахайм Дакс». Матч состоялся в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончился победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Джейкоб Чикран и ещё по разу забили Юхан Ларссон и Луи Эрикссон. Российские защитники Илья Любушкин и Владислав Провольнев сделали по результативной передаче.
За «Анахайм» забивали Адам Хенрик, Исак Лундстрём и Рикард Ракелль.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Чикран (Эрикссон, Строльман) – 19:50' (5x5)   1:1 Хенрик (Zegras, Фаулер) – 22:52' (5x4)   1:2 Лундестрём (Терри, Мэнсон) – 23:39' (5x5)   2:2 Ларссон (Тимминс, Любушкин) – 25:56' (5x5)   2:3 Ракелль (Сильверберг, Zegras) – 43:43' (5x4)   3:3 Эрикссон (Provolnev, Гальченюк) – 47:26' (5x5)   4:3 Чикран (Тимминс, Дзингел) – 54:08' (5x5)
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