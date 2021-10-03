Передачи Любушкина и Провольнева помогли «Аризоне» обыграть «Анахайм»

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Анахайм Дакс». Матч состоялся в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончился победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Джейкоб Чикран и ещё по разу забили Юхан Ларссон и Луи Эрикссон. Российские защитники Илья Любушкин и Владислав Провольнев сделали по результативной передаче.
За «Анахайм» забивали Адам Хенрик, Исак Лундстрём и Рикард Ракелль.
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
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