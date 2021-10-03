«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Бостон», Георгиев пропустил три шайбы

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоялся в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Бостона» забивали Давид Пастрняк, Патрис Бержерон и Брэд Маршан. За «Рейнджерс» отличились Райам Строум, Самуэль Блжй, Кевин Руни и Алексис Лафренье. Российский голкипер Александр Георгиев пропустил три гола.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».