«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Бостон», Георгиев пропустил три шайбы
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоялся в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Бостона» забивали Давид Пастрняк, Патрис Бержерон и Брэд Маршан. За «Рейнджерс» отличились Райам Строум, Самуэль Блжй, Кевин Руни и Алексис Лафренье. Российский голкипер Александр Георгиев пропустил три гола.
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Пастрняк (Бержерон, Макэвой) – 02:39' (5x4) 1:1 Строум (Lundkvist, Гайек) – 03:04' (5x5) 2:1 Бержерон (Райлли, Маршан) – 05:04' (5x5) 3:1 Маршан (Lyle, Studnicka) – 13:28' (4x5) 3:2 Blais (Lundkvist, Lafreniere) – 19:09' (5x4) 3:3 Руни – 51:05' (бул) 3:4 Lafreniere – 61:38' (3x3)
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