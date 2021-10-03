Мироманов: надо сказать, что сейчас при завершении моментов мне иногда везёт

Защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов рассказал о предсезонных матчах с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3, 4:0).

«Было весьма тяжело. Много болельщиков, трудная игра. Конечно, это предсезонка. Но для меня это был первый матч в НХЛ. Особенный момент! Нужно работать дальше, чтобы снова завоевать место в основе. Конечно, опыт в АХЛ и КХЛ не сравнится с тем, что я вижу в НХЛ. Тут всё труднее, и здесь всё другое. Игра более жёсткая, быстрая, соперники мощнее, не так много времени на обработку шайбы. Так что нужно прибавлять по всем фронтам, чтобы здесь играть. В первом периоде было трудно, но дальше – уже полегче, и я понемногу осваиваюсь.



Гол забил потому, что раз от разу стараюсь подключаться к атакам. Тут я открылся, партнёр очень здорово сыграл и отдал мне пас. А я увидел пространство над плечом вратаря, бросил туда – и попал. В целом я рад, что забил. Но мы проиграли, и у меня впереди еще большой путь до НХЛ.

Когда появлялась возможность, я хотел вклиниться в атаку. Мои партнёры – элитные игроки. И если ты открыт, то всегда получишь от них шайбу. Конечно, у меня сохранились инстинкты форварда. При этом я тренирую и улучшаю навыки – игра в обороне, владение клюшкой, бросок. И надо сказать, что сейчас при завершении моментов мне иногда везёт», – цитирует Мироманова официальный сайт НХЛ на русском языке.