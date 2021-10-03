Дебур: Мироманов – талантливый хоккеист, умело выбирающий позицию на льду

Главный тренер команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мыслями о выступлении российского защитника Даниила Мироманова. Его дубль помог «рыцарям» крупно обыграть «Лос-Анджелес Кингз» в контрольном матче (4:0).
«Матч мне запомнился индивидуальными действиями некоторых наших игроков. Например, этот молодой защитник, проводящий свой первый матч в НХЛ. У него весьма неплохие техника и бросок. Отличная работа Мироманова. Он увидел открытое пространство в воротах и отправил туда шайбу. Он хорошо показывал себя в лагере и заслужил место в составе на этот матч.
Он прекрасно себя проявляет – и надеюсь, что продолжит в том же духе. Я вижу, что он – талантливый хоккеист, умело выбирающий позицию на льду. И да, мы знаем, что он раньше играл как форвард», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.
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