Дебур: Мироманов – талантливый хоккеист, умело выбирающий позицию на льду

Главный тренер команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мыслями о выступлении российского защитника Даниила Мироманова. Его дубль помог «рыцарям» крупно обыграть «Лос-Анджелес Кингз» в контрольном матче (4:0).

«Матч мне запомнился индивидуальными действиями некоторых наших игроков. Например, этот молодой защитник, проводящий свой первый матч в НХЛ. У него весьма неплохие техника и бросок. Отличная работа Мироманова. Он увидел открытое пространство в воротах и отправил туда шайбу. Он хорошо показывал себя в лагере и заслужил место в составе на этот матч.

Он прекрасно себя проявляет – и надеюсь, что продолжит в том же духе. Я вижу, что он – талантливый хоккеист, умело выбирающий позицию на льду. И да, мы знаем, что он раньше играл как форвард», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.