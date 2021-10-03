Лукоянов: всегда по-особенному настраиваемся на «Салават», они одни из самых лучших в лиге

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился ожиданиями от встречи с «Салаватом Юлаевым», которая состоится сегодня, 3 октября, на «Татнефть Арене» и начнётся в 17:00.
«Мы смотрим за всеми, в том числе и за «Салаватом». Хорошая команда, из года в год там собирается хороший состав. Это один из топ-клубов нашего чемпионата, поэтому всегда по-особенному настраиваемся на «Салават». У них остался костяк, укрепились сильными новичками. Сейчас они неплохо выглядят, одни из самых лучших в лиге, на мой взгляд. Интересно сыграть первый матч дерби на своей площадке, потому что игра будет тяжёлая, упорная. Мы тоже никого не слабее и не сильнее, поэтому покажем хороший хоккей, постараемся победить и порадовать своих болельщиков.
«Сухая» победа в прошлогодней серии плей-офф? Не думаю, что о ней вообще кто-то вспоминает. Это былые заслуги, уже не считается. Если бы сейчас не напомнили, то я бы и не вспомнил. Новый сезон, новая команда, всё с чистого листа. Даже не обращаем на это внимания.
Играют две хорошие команды, и не секрет, что у соперника хорошее большинство. Теперь у них ещё одно звено играет в большинстве, сейчас там две бригады, постараемся с ними справиться. Нужно играть на «ноль», оставлять ворота «сухими», меньше удаляться и стараться забить», – цитирует Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».
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