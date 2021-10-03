Руководство НХЛ проведёт встречу с Ленером из-за его высказываний о ситуации с Айкелом

Руководство Национальной хоккейной лиги собирается провести встречу с голкипером «Вегас Голден Найтс» Робином Ленером из-за его слов о ситуации с бывшим капитаном «Баффало Сэйбрз» Джеком Айкелом, сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.
Напомним, ранее швед заявил, что профсоюз игроков НХЛ должен вмешаться в ситуацию с хоккеистом «Баффало». Ленер призывал игроков объединиться и заступиться за своего коллегу, а также раскритиковал руководство лиги за то, что оно допустило такую ситуацию.
Между «Баффало» и Айкелом сохраняются разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска. Хоккеист настроен на операцию по замене диска на искусственный. «Баффало» против такого варианта, поскольку ни один из игроков, выступавших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру. Клуб изучал варианты обмена нападающего, но сделка пока так и не состоялась.
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