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Илья Воробьёв пропустит матч с «Динамо» из-за положительного теста на коронавирус

Илья Воробьёв пропустит матч с «Динамо» из-за положительного теста на коронавирус
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус и пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

«Сейчас главный тренер «Металлурга» находится на самоизоляции. При этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты. Руководить командой в сегодняшней игре будет Марк Френч», – написала пресс-служба «Магнитки» в «Твиттере».

Напомним, что сегодня, 3 октября, в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

За 12 игр бело-голубые набрали 22 очка и лидируют в таблице Западной конференции, потерпев только одно поражение – от нижегородского «Торпедо».

«Металлург» также занимает первое место с 22 баллами после 12 встреч, но на Востоке. «Магнитка» уступила только уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:7).

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