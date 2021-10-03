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«Локомотив» одержал победу в 3-м матче подряд под руководством Никитина, обыграв «Барыс»

«Локомотив» одержал победу в 3-м матче подряд под руководством Никитина, обыграв «Барыс»
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«Локомотив» одержал третью подряд победу под руководством Игоря Никитина, обыграв «Барыс» со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Счёт в игре на 11-й минуте в меньшинстве открыл форвард гостей Кёртис Валк, ему ассистировали Эрик Мартинссон и Якоб Лилья. Через две минуты увеличил преимущество подопечных Юрия Михайлиса форвард Якуб Берглунд, после передач от Олле Альсинга и Коди Куника.

На 15-й минуте одну шайбу у хозяев отыграл нападающий Александр Полунин, авторы голевого паса – Егор Коршков и Максим Осипов. За минуту до конца первого периода сравнял счёт в ситуации «четыре на пять» Павел Кудрявцев.

На 36-й минуте в большинстве третью шайбу «Барыса» забросил Даррен Диц, ассистировали Куник и Мартинссон. Через 30 секунд восстановил равновесие в счёте Артур Каюмов.

Решающую шайбу на 54-й минуте забросил Полунин, оформив дубль. Ассистент — Егор Коршков.

В следующей встрече «Локомотив» сыграет во вторник, 5 октября, в гостях со СКА. «Барыс» в среду, 6 октября, примет омский «Авангард».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Валк (Мартинссон, Лилья) – 10:02' (4x5)   0:2 Берглунд (Альсинг, Куник) – 12:27' (5x5)   1:2 Полунин (Коршков, Осипов) – 14:04' (5x5)   2:2 Кудрявцев – 18:55' (4x5)   2:3 Диц (Куник, Мартинссон) – 35:12' (5x4)   3:3 Каюмов – 35:47' (5x5)   4:3 Полунин (Коршков) – 53:29' (5x5)
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