«Локомотив» одержал победу в 3-м матче подряд под руководством Никитина, обыграв «Барыс»

«Локомотив» одержал третью подряд победу под руководством Игоря Никитина, обыграв «Барыс» со счётом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».



Счёт в игре на 11-й минуте в меньшинстве открыл форвард гостей Кёртис Валк, ему ассистировали Эрик Мартинссон и Якоб Лилья. Через две минуты увеличил преимущество подопечных Юрия Михайлиса форвард Якуб Берглунд, после передач от Олле Альсинга и Коди Куника.



На 15-й минуте одну шайбу у хозяев отыграл нападающий Александр Полунин, авторы голевого паса – Егор Коршков и Максим Осипов. За минуту до конца первого периода сравнял счёт в ситуации «четыре на пять» Павел Кудрявцев.



На 36-й минуте в большинстве третью шайбу «Барыса» забросил Даррен Диц, ассистировали Куник и Мартинссон. Через 30 секунд восстановил равновесие в счёте Артур Каюмов.



Решающую шайбу на 54-й минуте забросил Полунин, оформив дубль. Ассистент — Егор Коршков.



В следующей встрече «Локомотив» сыграет во вторник, 5 октября, в гостях со СКА. «Барыс» в среду, 6 октября, примет омский «Авангард».