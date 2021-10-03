Лямся – об ошибке Мухамадуллина: он начал матч скованно и неуверенно, но потом прибавил

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги встречи с «Ак Барсом» (0:2), а также оценил игру Шакира Мухамадуллина.



«Сегодня все увидели прекрасный хоккей. Было много эмоции, борьбы. Мы здорово начали, были хорошие скорости, заставляли соперника удаляться. Ключевым моментом стал отскок от борта, который оказался не в нашу пользу и повлиял на матч. «Ак Барс» здорово защищался, нам было сложно находить возможности для бросков в зоне атаки. Отмечу игру Бобкова, который провёл прекрасный матч. Важным фактором стало большинство, которое мы не реализовали, эта проблем тянется ещё с прошлой игры.



«Салават» сегодня не был злым? Сложно выиграть только лишь благодаря злости и негативной энергетике. Нужно ещё голы забивать. Мухамадуллин начал матч скованно и неуверенно, но потом стал прибавлять и действовать лучше. Для молодого игрока необходимо получить опыт больших матчей. Для Шмелёва это был большой матч, он похож на игру плей-офф. Для него это тоже опыт, поиграть с «Ак Барсом» в «зелёном дерби». Ларсен снова вернулся в игру, мы теперь снова можем использовать наработки с его участием. Увы, у нас травмированы пять форвардов», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.