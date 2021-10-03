Тренер «Металлурга»: Воробьёв утром прислал смс, что у него положительный тест

Тренер магнитогорского «Металлурга» Марк Френч подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (4:2), а также сообщил о состоянии здоровья главного тренера клуба Ильи Воробьёва.



«Самое главное, что мы провели хороший первый период. Это всегда важно, когда команда находится на выезде. Во втором периоде мы чуть сбавили, но смогли ответить «Динамо», когда они добавили в скорости. Важно, что быстро ответили сопернику на их гол в меньшинстве. Потому что, когда ты пропускаешь гол в своём большинстве, очень важно, как ты отвечаешь.



Сегодня утром мы узнали, что Воробьёв сдал положительный тест, но никаких симптомов у него нет. Он прислал смс. Старались не вносить больших изменений, не отклоняться от своей игры. Просто утром на тренировке пришлось чуть больше говорить, чем обычно. Во-первых, тренеры поделили между собой обязанности, а во-вторых, нужно было поговорить с командой о том, как будет проходить сегодняшний матч. Пока ждём информации по Воробьеву. Надеемся, что он скоро вернётся», — передаёт слова Френча корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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