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Квартальнов — о драке Воронкова: Димка по игре сыграл, всё правильно сделал

Квартальнов — о драке Воронкова: Димка по игре сыграл, всё правильно сделал
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:0), а также драку с участием Дмитрия Воронкова и Евгения Лисовца.

«Хорошая, обоюдоострая игра. Мы довольны, что не пропустили, здорово сыграли в меньшинстве. Галимов хороший гол забил, Саша уже поставил точку. Тяжёлая, рабочая игра. «Салават» создал нам много неприятностей, и Бобков дал нам шанс победить.

Удивился ли я видеопросмотру момента с удалением? Нас предупреждали перед сезоном, что такие вещи могут происходить. Судьи делают свою работу. Но этот удар… У нас Тарасов, к сожалению не смог продолжить матч. Они, к сожалению, не посмотрели. В другом эпизоде они совещались и приняли решение посмотреть, а тут даже не совещались. Нет, это не тренерский запрос, это они. Самое главное — там спиной он, такое ощущение, налетел. Но судьи предупреждали: даже если не будет удаления, будет 2 минуты. То есть дают 5 минут, и идёт просмотр, отменить вообще — нельзя, будет минимум 2 минуты. Но нас предупреждали.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Воронков как будто не хотел драться с Лисовцом? А что, надо было подраться ему? Да нет, не было никакой внутренней установки быть спокойнее. Там он за воротами сыграл пожёстче, а тот начал на него… Ну Димка по игре сыграл, сначала не хотел драться, но потом так получилось. Правильно он всё сделал, всё правильно», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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