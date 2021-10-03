Квартальнов: Финпотребнадзор запретил Уилу играть, а Роспотребнадзор — разрешил
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии форварда клуба Джордана Уила, а также о рецепте победы над «Салаватом» (2:0).
«У Уила ушёл игровой ритм, надо подождать немножко. Тяжело сидеть и не тренироваться. Но он опять сделал три теста, и все отрицательные. Здесь… Финпотребнадзор запретил, а Роспотребнадор разрешил. Думаю, Билялова увидим на домашних играх.
Рецепт побед над «Салаватом»? Каждая игра — новая игра. Уфа сегодня очень здорово играла, оборона и Игорь дали нам очень большой шанс. У «Салавата» были разящие атаки, у нас были проблемы с построениями. Забей они гол, и как знать, как бы всё сложилось дальше», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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