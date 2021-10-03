Назаров – белорусскому журналисту: у вас крутая страна. Мне очень нравится ваш президент

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров после матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:7) обратился к белорусскому журналисту, выразив мнение о Беларуси.



«Я правильно понял, что вы из Беларуси? Хочу поздравить вашу команду с победой, сказать, что у вас очень крутые болельщики. Крутая страна. Мне очень нравится ваш президент. Он крутой. Ребят, поменьше хейта, болейте за свою команду и живите хоккеем. Спасибо», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



«Сочи» после 14 матчей набрало восемь очков, занимая последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре сочинцы встретится дома с «Салаватом Юлаевым» (вторник, 5 октября).