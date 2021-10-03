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«5:0 в серии». «Ак Барс» отреагировал на победу в «Зелёном дерби» над «Салаватом»

«5:0 в серии». «Ак Барс» отреагировал на победу в «Зелёном дерби» над «Салаватом»
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Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 (2:0).

Пресс-служба клуба отреагировала на выигрыш ироничным роликом. В официальном твиттер-аккаунте клуба появилось видео с рестлерами и подписью: «5:0 в серии».

Видео доступно в твиттер-аккаунте «Ак Барса».

Напомним, «Ак Барс» выиграл полуфинальную серию розыгрыша Кубка Гагарина-2021 у «Салавата Юлаева» со счётом 4-0.

«Ак Барс» после 14 матчей набрал 20 очков, «Салават Юлаев» потерпел третье поражение в сезоне, имея в своём активе также 20 баллов после 13 сыгранных встреч.

В следующем матче «Ак Барс» встретится дома с минским «Динамо». Встреча состоится во вторник, 5 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».

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