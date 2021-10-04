«Лисы» болели на трибуне, Голдобин праздновал хет-трик. Фото победы «Металлурга»

Вчера, 3 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Тренер «Металлурга» Марк Френч подвёл итоги встречи.



«Самое главное, что мы провели хороший первый период. Это всегда важно, когда команда находится на выезде. Во втором периоде мы чуть сбавили, но смогли ответить «Динамо», когда они добавили в скорости. Важно, что быстро ответили сопернику на их гол в меньшинстве. Потому что, когда ты пропускаешь гол в своём большинстве, очень важно, как ты отвечаешь. Утром мы узнали, что Воробьёв сдал положительный тест, но никаких симптомов у него нет. Он прислал смс. Старались не вносить больших изменений, не отклоняться от своей игры. Пока ждём информации по Воробьёву. Надеемся, что он скоро вернётся».

Напомним, игру пропустил главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв, который сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.

«Металлург» с 24 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу в Восточной конференции. «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне и после 13 матчей находится на первом месте в таблице Западной конференции с 22 очками. В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях со «Спартаком» (вторник, 5 октября). «Динамо» в среду, 6 октября, примет ЦСКА.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.