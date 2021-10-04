Самсонов получил травму нижний части тела

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов в воскресенье не тренировался с командой из-за травмы нижней части тела. В понедельник вратарь пройдёт обследование, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



В контрольном матче с «Филадельфией Флайерз» (1:3) Самсонов сделал 28 сейвов, а также отразил восемь из девяти буллитов. Это был первый полноценный предсезонный матч, в котором принял участие 24-летний голкипер.

Минувшим летом игрок заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн. Отметим, что 24-летний голкипер находился в статусе ограниченно свободного агента.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов принял участие в 19 матчах (18 — в старте), выиграв 13 из них, имея 90,2% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,69. В плей-офф вратарь провёл три матча, уступив во всех, отражая 89,9% бросков и пропуская 2,99 шайбы за игру.