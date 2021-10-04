Форвард «Витязя» Одетт забросил «Амуру» и набрал очки в девятом матче подряд

Сегодня, 4 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимает подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После двух периодов гости ведут в счёте 1:0. Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт забросил шайбу на 40-й минуте – эта встреча стала для форварда девятой подряд, в которой ему удалось набрать очки за результативность.

Напомним, хоккеист выступает первый сезон за «Витязь». В 14 матчах хоккеист заработал 17 баллов за результативность: забросил 11 шайб и отдал 6 результативных передач.

После 13 игр подмосковная команда набрала 12 очков и расположилась на 10-м месте в таблице Западной конференции, отставая от «Северстали» на один балл. В случае победы «Витязь» поднимется на восьмое место.