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Директор «Ак Барса» прокомментировал решение ESPN показать 4 матча команды в октябре

Директор «Ак Барса» прокомментировал решение ESPN показать 4 матча команды в октябре
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Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов поделился мнением о том, что ESPN+ покажет несколько матчей клуба в октябре.

«Приятно, что в четырёх матчах КХЛ из десяти, выбранных ESPN для показа в октябре, играет «Ак Барс». Команда в каждой игре старается показывать яркий и атакующий хоккей, наш клуб — единственный в лиге, кто трижды выигрывал Кубок Гагарина. Можно сказать, что это определённый знак качества, и сейчас мы не можем опустить планку ниже.

У клуба большая армия болельщиков не только в России, но и за рубежом. Мы надеемся на их поддержку, в том числе и у экранов в Северной Америке. Отдельно стоит сказать, что два матча, которые выбрал ESPN, это зелёное дерби — самое яркое и бескомпромиссное противостояние КХЛ. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» играли в Давосе, этот матч вызвал большой интерес у местной публики, уверены, что североамериканские болельщики не останутся разочарованы после таких «зелёных» спектаклей», — цитирует Усманова Russia Today.

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