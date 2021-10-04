Рижское «Динамо» в гостях выиграло у «Адмирала»
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Сегодня, 4 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал рижское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и уступил со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
На 10-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Лукаша Радила с передач Нериюса Алишаускаса и Лауриса Дарзиньша, на 38-й Владислав Ушенин сравнял счёт – ему ассистировал Александр Шевченко.
Вторую шайбу рижан в большинстве забросил Оскар Цибульскис на 58-й минуте. Ему ассистировали Николай Елисеев и Эдгарс Кулда.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Радил (Алишаускас, Дарзиньш) – 09:29' (5x5) 1:1 Ушенин Владислав (Шевченко) – 37:37' (5x5) 1:2 Цибульскис (Елисеев, Кулда) – 57:32' (5x4)
«Динамо» после 14 матчей набрало 12 очков и расположилось на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Адмирал» с восемью очками остался на последней, 12-й строчке на Востоке.
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