Рижское «Динамо» в гостях выиграло у «Адмирала»

Сегодня, 4 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал рижское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и уступил со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).



На 10-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Лукаша Радила с передач Нериюса Алишаускаса и Лауриса Дарзиньша, на 38-й Владислав Ушенин сравнял счёт – ему ассистировал Александр Шевченко.



Вторую шайбу рижан в большинстве забросил Оскар Цибульскис на 58-й минуте. Ему ассистировали Николай Елисеев и Эдгарс Кулда.

«Динамо» после 14 матчей набрало 12 очков и расположилось на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Адмирал» с восемью очками остался на последней, 12-й строчке на Востоке.