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«Торпедо» всухую обыграло в гостевом матче «Сибирь»

«Торпедо» всухую обыграло в гостевом матче «Сибирь»
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Нижегородское «Торпедо» одержало победу над «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

Счёт в матче открыл на третьей минуте первого периода в большинстве защитник гостей Зият Пайгин, ему ассистировал Марек Гривик. Через три минуты также в ситуации «пять на четыре» увеличил преимущество «Торпедо» американский форвард Кенни Агостино, авторы голевой передачи — Даниэль Заар и Гривик.

Третью шайбу в ворота «Сибири» на 11-й минуте отправил нападающий Энди Мили с передач Дамира Жафярова и Агостино.

«Торпедо» одержало шестую победу в сезоне, «Сибирь» уступила в 10-й раз, имея при этом всего три выигрыша.

Нижегородцы набрали 14 баллов после 14 игр, поднявшись на восьмое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» после 13 встреч имеет в своём активе девять баллов, находясь на 10-м месте на Востоке.

В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с минским «Динамо» (суббота, 9 октября). «Сибирь» в среду, 6 октября, примет рижское «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Пайгин (Гривик) – 02:20' (5x4)   0:2 Агостино (Заар, Гривик) – 05:18' (5x4)   0:3 Мили (Жафяров, Агостино) – 10:29' (5x5)
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