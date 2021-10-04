«Торпедо» всухую обыграло в гостевом матче «Сибирь»

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».
Счёт в матче открыл на третьей минуте первого периода в большинстве защитник гостей Зият Пайгин, ему ассистировал Марек Гривик. Через три минуты также в ситуации «пять на четыре» увеличил преимущество «Торпедо» американский форвард Кенни Агостино, авторы голевой передачи — Даниэль Заар и Гривик.
Третью шайбу в ворота «Сибири» на 11-й минуте отправил нападающий Энди Мили с передач Дамира Жафярова и Агостино.
«Торпедо» одержало шестую победу в сезоне, «Сибирь» уступила в 10-й раз, имея при этом всего три выигрыша.
Нижегородцы набрали 14 баллов после 14 игр, поднявшись на восьмое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» после 13 встреч имеет в своём активе девять баллов, находясь на 10-м месте на Востоке.
В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с минским «Динамо» (суббота, 9 октября). «Сибирь» в среду, 6 октября, примет рижское «Динамо».
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