Директор «Автомобилиста» сообщил о сроках возвращения в строй форварда Шумакова

Стали известны сроки возвращения в строй нападающего «Автомобилиста» Сергея Шумакова.



Форвард может вернуться в строй после травмы в ходе ближайшей выездной серии, цитируют «РИА Новости Спорт» директора екатеринбургского клуба Максима Рябкова.



Напомним, Шумаков не играет в составе «Автомобилиста» с 25 сентября, когда клуб уступил «Трактору» (1:2, бул.). Всего в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провёл 10 матчей, набрав в них 5 (3+2) результативных баллов.



Ближайший матч «Автомобилист» сыграет сегодня, 4 октября, дома с омским «Авангардом», после также примет финский «Йокерит» (6 октября). Затем подопечные Билла Питерса проведут выездные матчи с нижнекамским «Нефтехимиком» (9 октября) и «Авангардом» (11 октября).