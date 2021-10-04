Главный тренер «Торпедо» Немировски подвёл итоги победного матча с «Сибирью»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:0).



«В первый период хорошо вошли, второй период начали ненужным удалением, в меньшинстве хорошо сыграли. Потом в третьем периоде опять начали действовать лучше, заставляли соперника удаляться. Но в общем довольны, нам очень важна была эта игра. Сейчас едем домой.



С позиции прессинга и форчекинга «Торпедо» выдало идеальный матч? Когда удаляешься, то даёшь инициативу сопернику. Второй период не понравился удалениями. Голова по-другому думала сегодня.



«Торпедо» отзеркалило домашний матч, который в сентябре проиграло «Сибири»? Думаю, когда мы играем быстро, всё получается. Начали слишком много выдумывать во втором периоде, надо было просто играть, бросать, пробовать забивать.



Не было Чеховича? Последние матчи у него не идёт, решили снять его на игру. Но мы очень рассчитываем, что в следующей игре он будет.



Ключевой момент — силовой приём Мили? Да, мы много говорили, очень важный момент, что мы пришли сегодня играть, и он сразу показал это, с первой секунды игры», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.