Главный тренер «Торпедо» Немировски подвёл итоги победного матча с «Сибирью»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:0).
«В первый период хорошо вошли, второй период начали ненужным удалением, в меньшинстве хорошо сыграли. Потом в третьем периоде опять начали действовать лучше, заставляли соперника удаляться. Но в общем довольны, нам очень важна была эта игра. Сейчас едем домой.
С позиции прессинга и форчекинга «Торпедо» выдало идеальный матч? Когда удаляешься, то даёшь инициативу сопернику. Второй период не понравился удалениями. Голова по-другому думала сегодня.
«Торпедо» отзеркалило домашний матч, который в сентябре проиграло «Сибири»? Думаю, когда мы играем быстро, всё получается. Начали слишком много выдумывать во втором периоде, надо было просто играть, бросать, пробовать забивать.
Не было Чеховича? Последние матчи у него не идёт, решили снять его на игру. Но мы очень рассчитываем, что в следующей игре он будет.
Ключевой момент — силовой приём Мили? Да, мы много говорили, очень важный момент, что мы пришли сегодня играть, и он сразу показал это, с первой секунды игры», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 4 октября 2021
-
19:24
-
19:19
-
19:03
-
18:38
-
18:30
-
18:15
-
18:06
-
17:52
-
17:48
-
17:17
-
16:51
-
16:28
-
16:04
-
15:28
-
15:17
-
15:13
-
14:50
-
14:42
-
14:22
-
13:57
-
13:39
-
13:10
-
12:54
-
12:18
-
12:00
-
10:58
-
10:00
-
09:51
-
09:36
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:25
-
06:57
-
04:37