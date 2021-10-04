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«Авангард» потерпел шестое поражение в сезоне, уступив в гостях «Автомобилисту»

«Авангард» потерпел шестое поражение в сезоне, уступив в гостях «Автомобилисту»
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«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над омским «Авангардом» со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

На 11-й минуте канадский форвард хозяев Райан Спунер открыл счёт в игре, подхватив шайбу и из круга вбрасывания зарядив в дальний верхний угол ворот «Авангарда». На 22-й минуте Спунер оформил дубль, бросив с неудобной руки, ему ассистировал Стефан Да Коста, который сделал поперечный перевод от борта.

На 27-й минуте в большинстве третью шайбу в ворота Шимона Грубеца отправил нападающий Патрис Кормье, подкараулив отскок после броска Джесси Блэкера.

Одну шайбу в составе «Авангарда» на 33-й минуте отыграл в большинстве защитник Оливер Каски, мощно щёлкнув по воротам хозяев. На 47-й минуте минимальным отставание в счёте сделал форвард Владимир Жарков, удачно подставив клюшку на пятаке. Ему ассистировал Каски.

На 58-й минуте в пустые ворота четвёртую шайбу хозяев забросил Брукс Мэйсек. Также он установил окончательный счёт, забив ещё один гол на последней минуте игры.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Йокеритом» (6 октября), «Авангард» в этот же день в гостях встретится с «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2021, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
1:0 Спунер (Мэйсек) – 10:13' (5x5)   2:0 Спунер (Да Коста) – 21:22' (5x5)   3:0 Кормье (Блэкер, Мэйсек) – 26:33' (5x4)   3:1 Каски – 32:17' (5x4)   3:2 Жарков (Каски) – 46:51' (5x5)   4:2 Мэйсек (Трямкин, Василевский) – 58:12' (en)   5:2 Мэйсек (Спунер) – 59:08' (en)
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