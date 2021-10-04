«Авангард» потерпел шестое поражение в сезоне, уступив в гостях «Автомобилисту»

«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над омским «Авангардом» со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
На 11-й минуте канадский форвард хозяев Райан Спунер открыл счёт в игре, подхватив шайбу и из круга вбрасывания зарядив в дальний верхний угол ворот «Авангарда». На 22-й минуте Спунер оформил дубль, бросив с неудобной руки, ему ассистировал Стефан Да Коста, который сделал поперечный перевод от борта.
На 27-й минуте в большинстве третью шайбу в ворота Шимона Грубеца отправил нападающий Патрис Кормье, подкараулив отскок после броска Джесси Блэкера.
Одну шайбу в составе «Авангарда» на 33-й минуте отыграл в большинстве защитник Оливер Каски, мощно щёлкнув по воротам хозяев. На 47-й минуте минимальным отставание в счёте сделал форвард Владимир Жарков, удачно подставив клюшку на пятаке. Ему ассистировал Каски.
На 58-й минуте в пустые ворота четвёртую шайбу хозяев забросил Брукс Мэйсек. Также он установил окончательный счёт, забив ещё один гол на последней минуте игры.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Йокеритом» (6 октября), «Авангард» в этот же день в гостях встретится с «Барысом».
- 4 октября 2021
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