Капризов — в составе «Миннесоты» на предсезонный матч с «Колорадо»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов попал в состав на предсезонный матч с «Колорадо Эвеланш».



Журналист Майкл Руссо опубликовал состав в «Твиттере». Отметим, что игра станет дебютом в предсезонке для Капризова.



«Это просто машина. Он прекрасно выглядит на тренировках. Очень хочу посмотреть, как их тройка проявит себя. На тренировках они смотрятся просто здорово. Теперь посмотрим на них в игре», — заявил главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон.



«Миннесота»:



Кяхкёнен;



Куликов — Бенн;

Бродин — Дамба;

Голигоски — Сперджен;



Капризов — Эрикссон Эк — Цуккарелло;

Гринвей — Хартман — Фолиньо;

Раск — Годро — Фиала;

Болди — Штурм — Бьюгстад.



Напомним, в сентябре 24-летний Капризов заключил пятилетний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).