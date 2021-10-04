Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов — в составе «Миннесоты» на предсезонный матч с «Колорадо»

Капризов — в составе «Миннесоты» на предсезонный матч с «Колорадо»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов попал в состав на предсезонный матч с «Колорадо Эвеланш».

Журналист Майкл Руссо опубликовал состав в «Твиттере». Отметим, что игра станет дебютом в предсезонке для Капризова.

«Это просто машина. Он прекрасно выглядит на тренировках. Очень хочу посмотреть, как их тройка проявит себя. На тренировках они смотрятся просто здорово. Теперь посмотрим на них в игре», — заявил главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон.

«Миннесота»:

Кяхкёнен;

Куликов — Бенн;
Бродин — Дамба;
Голигоски — Сперджен;

Капризов — Эрикссон Эк — Цуккарелло;
Гринвей — Хартман — Фолиньо;
Раск — Годро — Фиала;
Болди — Штурм — Бьюгстад.

Напомним, в сентябре 24-летний Капризов заключил пятилетний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).

«Он стоит каждого пенни». Что сказали Герин и Капризов после сделки на $ 45 млн «Он стоит каждого пенни». Что сказали Герин и Капризов после сделки на $ 45 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021