Капризов — в составе «Миннесоты» на предсезонный матч с «Колорадо»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов попал в состав на предсезонный матч с «Колорадо Эвеланш».
Журналист Майкл Руссо опубликовал состав в «Твиттере». Отметим, что игра станет дебютом в предсезонке для Капризова.
«Это просто машина. Он прекрасно выглядит на тренировках. Очень хочу посмотреть, как их тройка проявит себя. На тренировках они смотрятся просто здорово. Теперь посмотрим на них в игре», — заявил главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон.
«Миннесота»:
Кяхкёнен;
Куликов — Бенн;
Бродин — Дамба;
Голигоски — Сперджен;
Капризов — Эрикссон Эк — Цуккарелло;
Гринвей — Хартман — Фолиньо;
Раск — Годро — Фиала;
Болди — Штурм — Бьюгстад.
Напомним, в сентябре 24-летний Капризов заключил пятилетний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).
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