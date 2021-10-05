Кирилл Капризов забил гол в предсезонном матче с «Колорадо»

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости завершился второй период. В составе хозяев забивали Джаред Сперджен и российский нападающий Кирилл Капризов. Также в этой встрече Капризов отметился результативной передачей.
Напомним, в сентябре 24-летний Капризов заключил пятилетний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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