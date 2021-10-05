Тодд Ричардс, возглавлявший «Миннесоту» и «Коламбус», перенёс сердечный приступ

54-летний ассистент главного тренера «Нэшвилл Предаторз» Тодд Ричардс в пятницу, 1 октября, перенёс сердечный приступ. Об этом информирует пресс-служба «хищников» в «Твиттере».

Отмечается, что с тех пор он находится вне команды. Его уже выписали из больницы, сейчас ему необходим покой. Клуб ожидает его полного восстановления.

Напомним, Ричардс имеет богатый, как игровой, так и тренерский опыт. За игровую карьеру защитником он провёл 746 матчей во всех турнирах, в которых набрал 558 (130+428) очков, в основном он выступал в АХЛ.

С 2009 по 2011 года Тодд являлся главным тренером «Миннесоты Уайлд», под его руководством клуб одержал 77 побед при 71 поражении, а с 2012 по 2015 он возглавлял «Коламбус Блю Джекетс». Затем в 2016 году он оказался в роли ассистента тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг», проработав там до 2020 года, став обладателем Кубка Стэнли вместе с Джоном Купером. В октябре этого же года он перешёл на работу в «Нэшвилл».