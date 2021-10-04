Защитник «Нэшвилла» рассказал о панической атаке во время игры с «Тампой» в прошлом сезоне
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Защитник «Нэшвилл Предаторз» Марк Боровецки рассказал о панической атаке, которая случилась у него в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги. Это произошло 30 января в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Я получил удаление, которое соперник реализовал. Это было тяжело для меня. Сразу со скамейки штрафников я отправился в раздевалку. Там у меня и случился приступ.
В тот момент у меня были мысли, что я разочаровал своих товарищей по команде, тренеров, жену и сына», — приводит слова Боровецки The Athletic.
Напомним, 32-летний защитник провёл в НХЛ 397 матчей, в которых набрал 52 (15+37) очка. Боровецки провёл 9 лет (2011-2020) в составе «Оттавы», затем в октябре 2020 года перешёл в «Нэшвилл», подписав с клубом двухлетний контракт.
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