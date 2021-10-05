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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 5 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 5 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 5 октября.

В Западной конференции на первом месте расположился финский «Йокерит» с 23 баллами, имеющий на одну игру больше, чем у московского «Динамо» с 22 очками. На третьей строчке находится санкт-петербуржский СКА (19), далее идут ЦСКА, обыгравший накануне «Куньлунь», и московский «Спартак», набравшие 18 и 16 баллов соответственно.

На Востоке лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург». Подопечные Ильи Воробьёва имеют в своём активе 24 очка. Следом расположился «Трактор» с 22 баллами, обыгравший в понедельник «Йокерит». По 20 очков набрали «Салават Юлаев» и «Ак Барс», но уфимцы имеют матч в запасе. Замыкает пятёрку «Автомобилист», одержавший победу над действующим обладателем Кубка Гагарина — «Авангардом». Подопечные Билла Питерса отстают от лидирующего квартета на пять баллов.

Турнирная таблица КХЛ
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