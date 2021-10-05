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Макмайкл — о травме Бекстрёма: у нас с Лапьером появился шанс. Замечательная возможность

Макмайкл — о травме Бекстрёма: у нас с Лапьером появился шанс. Замечательная возможность
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл рассказал о перспективах начать новый сезон Национальной хоккейной лиги в составе клуба в связи с травмой Никласа Бекстрёма.

«Это здорово. У нас с Лапьером появился шанс в связи с отсутствием Бекстрёма. Никто не знает, когда он вернётся в состав. И это замечательная возможность для нас обоих. Мы конкурируем и так помогаем друг другу.

Мы общаемся каждый день. Не говорим о том, что происходит на льду. Он замечательный парень. Мы понимаем друг друга, и нам интересно вместе.

Мне кажется, что с каждым этапом я становлюсь лучше и лучше. В межсезонье я почувствовал ноги, стал комфортнее ощущать себя на льду, побежал», – приводит слова Макмайкла официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» первый матч в новом сезоне НХЛ проведёт 14 октября дома с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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