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Флёри: не думаю, что у «Сиэтла» получится попасть в плей-офф в своём первом сезоне

Флёри: не думаю, что у «Сиэтла» получится попасть в плей-офф в своём первом сезоне
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Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри поделился мнением о перспективах «Сиэтл Кракен» в сезоне-2021/2022.

«Выйдет ли «Сиэтл» в плей-офф в своём первом же сезоне? Возможно, они будут близки к попаданию в плей-офф, но я не думаю, что у них получится. Немногие команды добивались такого успеха, как «Вегас», сразу после расширения. Очевидно, что планка очень высока.

У нас тогда всё шло хорошо, всё складывалось удачно, и что-то в этом было. У нас была невероятно хорошая и сплочённая команда. В каждом матче у нас было прекрасное взаимопонимание, все играли с сердцем. Мы работали как одна команда. И я бы сказал, что жду того же и от «Сиэтла», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ на русском языке.

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