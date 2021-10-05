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«Металлург» крупно обыграл «Спартак». Это 11-я победа магнитогорцев подряд

«Металлург» крупно обыграл «Спартак». Это 11-я победа магнитогорцев подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Карри (Зернов, Чибисов) – 14:10' (5x4)   0:2 Зернов (Карри, Яковлев) – 16:23' (5x4)   0:3 Никонцев – 36:54' (5x5)   0:4 Лайпсик (Яковлев, Майе) – 42:23' (5x5)

На 15-й минуте матча Джош Карри, реализовав численное большинство, вывел магнитогорцев вперёд. Через две минуты Денис Зернов увеличил преимущество в счёте. На 37-й минуте Анатолий Никонцев забросил третью шайбу в ворота красно-белых. На старте третьего периода Брендан Лайпсик довёл счёт до крупного. Юхо Олкинуора оформил шат-аут, отразив все 29 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 октября в Казани сыграет с местным «Ак Барсом». «Спартак» 9 октября встретится в Балашихе с «Авангардом».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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