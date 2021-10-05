«Вашингтон» отправил российского защитника Александра Алексеева в АХЛ
Поделиться
«Вашингтон Кэпиталз» отправил российского защитника Александра Алексеева в АХЛ, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Кроме того, в АХЛ отправлен и белорусский нападающий Алексей Протас.
Напомним, что россиянин начал сезон-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге в «Салавате Юлаеве», за который провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил восемь шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл за уфимцев девять встреч, где отдал одну передачу.
В прошлом сезоне Американской хоккейной лиги Алексеев выступает за «Херши Беарз», где в 12 встречах набрал девять очков: забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.
Комментарии
- 5 октября 2021
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:22
-
22:20
-
21:57
-
21:48
-
21:41
-
21:32
-
21:26
-
21:00
-
20:49
-
20:22
-
19:56
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
18:28
-
18:11
-
17:59
-
17:40
-
16:58
-
16:30
-
16:20
-
15:41
-
15:25
-
15:06
-
14:54
-
14:28
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:32
Партнерский контент