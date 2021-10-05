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«Вашингтон» отправил российского защитника Александра Алексеева в АХЛ

«Вашингтон» отправил российского защитника Александра Алексеева в АХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» отправил российского защитника Александра Алексеева в АХЛ, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, в АХЛ отправлен и белорусский нападающий Алексей Протас.

Напомним, что россиянин начал сезон-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге в «Салавате Юлаеве», за который провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил восемь шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл за уфимцев девять встреч, где отдал одну передачу.

В прошлом сезоне Американской хоккейной лиги Алексеев выступает за «Херши Беарз», где в 12 встречах набрал девять очков: забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.

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