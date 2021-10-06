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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 6 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 6 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 2 октября. В Западной конференции СКА одержал победу с минимальным счётом в матче с «Локомотивом» и приблизился к московскому «Динамо», занимающему вторую строчку, на расстояние одного очка и к лидирующему «Йокериту» — на расстояние двух очков. Минское «Динамо», переиграв «Ак Барс», набрало 17 очков, обошло «Спартак» и оторвалось от «Локомотива» на три балла.

Лидер Восточной конференции магнитогорский «Металлург» одержал победу в матче со «Спартаком» и, набрав 26 очков, увеличил отставание от преследующих «Трактора» и «Салавата Юлаева» до четырёх очков. Уфимцы, в свою очередь, обыграли «Сочи» и сравнялись с челябинцами — по 22 балла.

Турнирная таблица КХЛ
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