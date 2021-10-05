Назаров: «Салават» хорошо оборонялся — мне понравилось. У «Сочи» появились старые проблемы

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (0:3).
«Интересные матч получился. Ребята старались. У нас Максим Третьяк хорошо сыграл, держал нас в игре. Появились старые проблемы — не могли забить. Хочу поблагодарить соперника: хороший хоккей был. Почему во втором периоде за 10 минут нанесли только два броска? Блокировали броски, пятак чистили. Мы создавали моменты, заходили в зону. Но Уфа здорово оборонялась — мне понравилось. Будем стараться исправить некоторые моменты.
Уфа – шикарный город! Я с Челябинска. Это не так далеко. Сколько очков планируем набрать в ближайшее время, учитывая сложный календарь? Мы не думаем о том, сколько очков набрать. Мне понравилось, как мы двигались. Просто не хватает завершения. Будем над этим работать. У нас было 3-4 момента. Надо улучшить большинство», — цитирует Назарова «Горобзор.ру».
- 5 октября 2021
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