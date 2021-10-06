«Торонто» и «Монреаль» забросили пять шайб на двоих в первом периоде, Михеев забил гол

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. В составе хозяев дубль оформил Ник Ритчи и российский нападающий Илья Михеев. Россиянин Никита Гусев отметился результативной передачей.

За «Монреаль» забивали Йоэль Армиа и Алекс Белзил. Защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».