«Колорадо» уступил «Вегасу» в матче с 11 шайбами, у Ничушкина ассист
Поделиться
В предсезонном матче «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 7:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Киган Колесар, Алек Мартинес (2), Райлли Смит, Вильям Карлссон, Пейтон Кребс и Джейк Лешишин. Российский защитник Даниил Мироманов за 18.47 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».
За «Колорадо» голы забили Микко Рантанен (2) и Андре Бураковски (2). Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.10 на льду отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Другой российский нападающий Михаил Мальцев за 13.39 совершил пять бросков по воротам соперника, его показатель полезности составил «-2».
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2021, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 7
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Kolesar (Патрик) – 03:26' (5x5) 0:2 Мартинес (Пьетранджело, Krebs) – 15:38' (5x5) 1:2 Рантанен (Маккиннон, Barron) – 21:43' (5x4) 1:3 Смит – 35:21' (5x5) 2:3 Бураковски (Мюррей, Маккиннон) – 36:54' (5x5) 2:4 Карлссон (Krebs, Пьетранджело) – 37:36' (5x5) 2:5 Мартинес (Карлссон, Смит) – 40:23' (5x4) 2:6 Krebs (Leschyshyn, Берчи) – 41:27' (5x5) 3:6 Рантанен (Гилберт, Кадри) – 47:03' (5x4) 4:6 Бураковски (Ничушкин, Кадри) – 51:56' (5x4) 4:7 Leschyshyn (Krebs) – 58:45' (en)
Комментарии
- 6 октября 2021
-
07:03
-
06:07
-
06:00
-
05:41
-
04:44
-
04:35
-
02:56
- 5 октября 2021
-
23:48
-
23:29
-
23:20
-
23:10
-
22:39
-
22:32
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:22
-
22:20
-
21:57
-
21:48
-
21:41
-
21:32
-
21:26
-
21:00
-
20:49
-
20:22
-
19:56
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
18:28
-
18:11
-
17:59
-
17:40
-
16:58
Партнерский контент