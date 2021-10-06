«Колорадо» уступил «Вегасу» в матче с 11 шайбами, у Ничушкина ассист

В предсезонном матче «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Киган Колесар, Алек Мартинес (2), Райлли Смит, Вильям Карлссон, Пейтон Кребс и Джейк Лешишин. Российский защитник Даниил Мироманов за 18.47 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Колорадо» голы забили Микко Рантанен (2) и Андре Бураковски (2). Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.10 на льду отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Другой российский нападающий Михаил Мальцев за 13.39 совершил пять бросков по воротам соперника, его показатель полезности составил «-2».