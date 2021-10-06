Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» уступил «Вегасу» в матче с 11 шайбами, у Ничушкина ассист

«Колорадо» уступил «Вегасу» в матче с 11 шайбами, у Ничушкина ассист
Комментарии

В предсезонном матче «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Киган Колесар, Алек Мартинес (2), Райлли Смит, Вильям Карлссон, Пейтон Кребс и Джейк Лешишин. Российский защитник Даниил Мироманов за 18.47 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Колорадо» голы забили Микко Рантанен (2) и Андре Бураковски (2). Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.10 на льду отметился результативной передачей, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Другой российский нападающий Михаил Мальцев за 13.39 совершил пять бросков по воротам соперника, его показатель полезности составил «-2».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2021, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 7
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Kolesar (Патрик) – 03:26' (5x5)   0:2 Мартинес (Пьетранджело, Krebs) – 15:38' (5x5)   1:2 Рантанен (Маккиннон, Barron) – 21:43' (5x4)   1:3 Смит – 35:21' (5x5)   2:3 Бураковски (Мюррей, Маккиннон) – 36:54' (5x5)   2:4 Карлссон (Krebs, Пьетранджело) – 37:36' (5x5)   2:5 Мартинес (Карлссон, Смит) – 40:23' (5x4)   2:6 Krebs (Leschyshyn, Берчи) – 41:27' (5x5)   3:6 Рантанен (Гилберт, Кадри) – 47:03' (5x4)   4:6 Бураковски (Ничушкин, Кадри) – 51:56' (5x4)   4:7 Leschyshyn (Krebs) – 58:45' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021