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«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес», Любушкин отдал результативную передачу

«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес», Любушкин отдал результативную передачу
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Сегодня, 6 октября, в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Аризону Койотс» в рамках предсезонного матча НХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

На 4-й минуте в составе хозяев Габриэль Виларди открыл счёт в матче – ему ассистировали Андриан Кемпе и Филлип Дано, затем забивала только «Аризона». В первом периоде Илья Любушкин и Клейтон Келлер помогли отличиться Лоусону Крузу, в третьем периоде гости забросили ещё три шайбы: сначала Круз оформил дубль после передач Виктора Сёдерстрёма и Юхана Ларссона, затем отличился Луи Эрикссон после ассистов Шейна Гостисбера и Конора Тимминса, а четвёртую шайбу в пустые ворота забил Тимминс с передачи Круза.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2021, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Vilardi (Кемпе, Дано) – 03:13' (5x4)   1:1 Круз (Любушкин, Келлер) – 16:17' (5x5)   1:2 Круз (Soderstrom, Ларссон) – 45:30' (5x4)   1:3 Эрикссон (Гостисбер, Тимминс) – 51:25' (5x5)   1:4 Тимминс (Круз) – 59:31' (en)

В следующем предсезонном матче «Кингз» встретятся с «Анахаймом» 7 октября, «Аризона» сыграет с «Вегасом» на день позже.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» состоится встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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