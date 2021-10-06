«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес», Любушкин отдал результативную передачу

Сегодня, 6 октября, в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Аризону Койотс» в рамках предсезонного матча НХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).
На 4-й минуте в составе хозяев Габриэль Виларди открыл счёт в матче – ему ассистировали Андриан Кемпе и Филлип Дано, затем забивала только «Аризона». В первом периоде Илья Любушкин и Клейтон Келлер помогли отличиться Лоусону Крузу, в третьем периоде гости забросили ещё три шайбы: сначала Круз оформил дубль после передач Виктора Сёдерстрёма и Юхана Ларссона, затем отличился Луи Эрикссон после ассистов Шейна Гостисбера и Конора Тимминса, а четвёртую шайбу в пустые ворота забил Тимминс с передачи Круза.
В следующем предсезонном матче «Кингз» встретятся с «Анахаймом» 7 октября, «Аризона» сыграет с «Вегасом» на день позже.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» состоится встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
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