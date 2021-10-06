Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ расследует дело Э. Кейна о поддельной справке вакцинации. Летом его обвиняли в ставках

НХЛ расследует дело Э. Кейна о поддельной справке вакцинации. Летом его обвиняли в ставках
Комментарии

НХЛ расследует дело в отношении нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна, подозревая, что он предоставил поддельную карту вакцинации, сообщает Front Office Sport.

Наказания за нарушение коронавирусных протоколов конкретно не прописаны, но НХЛ говорит о том, что «несоблюдение требований приведёт к значительным клубным и индивидуальным санкциям, включая потенциальную дисквалификацию, штрафы и возмещение расходов, потерю выбора на драфте или лишение права участвовать в тренировочных мероприятиях».

Сообщается, что, помимо возможных санкций НХЛ, использование поддельной карты вакцинации является незаконным как в США, так и в Канаде. Лицу, которое покупает, продаёт или использует поддельную карту вакцинации COVID-19, грозит до пяти лет тюрьмы в соответствии с федеральным законодательством США. Человек, пытающийся въехать в Канаду с поддельной картой вакцинации, может быть оштрафован на сумму до $ 750 000 и заключён в тюрьму на срок до шести месяцев.

Новость по теме
НХЛ не нашла доказательств того, что Кейн делал ставки и сдавал матчи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021