НХЛ расследует дело Э. Кейна о поддельной справке вакцинации. Летом его обвиняли в ставках

НХЛ расследует дело в отношении нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна, подозревая, что он предоставил поддельную карту вакцинации, сообщает Front Office Sport.



Наказания за нарушение коронавирусных протоколов конкретно не прописаны, но НХЛ говорит о том, что «несоблюдение требований приведёт к значительным клубным и индивидуальным санкциям, включая потенциальную дисквалификацию, штрафы и возмещение расходов, потерю выбора на драфте или лишение права участвовать в тренировочных мероприятиях».



Сообщается, что, помимо возможных санкций НХЛ, использование поддельной карты вакцинации является незаконным как в США, так и в Канаде. Лицу, которое покупает, продаёт или использует поддельную карту вакцинации COVID-19, грозит до пяти лет тюрьмы в соответствии с федеральным законодательством США. Человек, пытающийся въехать в Канаду с поддельной картой вакцинации, может быть оштрафован на сумму до $ 750 000 и заключён в тюрьму на срок до шести месяцев.

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