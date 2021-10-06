Ленер — о встрече с НХЛ и профсоюзом игроков: очень доволен её итогами

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал результаты встречи с представителями НХЛ и Ассоциации игроков.
«Все собрались за столом. Пусть остальное останется за закрытыми дверями. Я говорил об этом в течение нескольких лет, и мне очень нравится их отношение к проблеме психологического здоровья. Я старался разными способами изменить положение дел, предпринимал некоторые шаги для этого. Не хочу, чтобы кому-то пришлось испытать на себе такое, потому что знаю, как было тяжело мне, моей семье, детям, друзьям и одноклубникам.
Буду и дальше следить, как обстоят дела. Всегда буду помогать лиге. Но в дальнейшем постараюсь решать все вопросы в частном порядке.
Хочу защитить молодых ребят и считаю, что смогу добиться результата только в том случае, если не буду действовать публично. Я очень доволен итогами встречи, тем, что нас ждёт в дальнейшем.
Не могу сказать, что мне комфортно заниматься этими проблемами. Это очень тяжело, прежде всего из-за того, что мне нечего скрывать: все знают, что я биполярен. Это непросто. Люди думают, что мне нужно внимание и всё такое, но это не так. Мне нелегко. Я сомневался, должен ли заниматься этим и дальше.
Из-за этого были сумбур, успехи и неудачи, но я рад, что хотя бы кто-то прислушался, возможно, теперь молодым ребятам будет проще. А может быть, в других видах спорта сделают кое-какие выводы. Буду очень рад, если мне удалось улучшить ситуацию хотя бы на один процент.
Это вопросы психологического здоровья, с которыми мне довелось столкнуться. Я видел, как от этого страдали мои друзья, в том числе за пределами лиги. Мы хотим помочь, чтобы ситуация изменилась. Я знаком с Айкелом. Он был капитаном команды, в которой я играл.
Нас всех беспокоит ситуация с его шеей, но при чём здесь психология? Это наша жизнь. Посмотрите на меня. Скольких людей сейчас волнует, как он себя чувствует психологически? Я только хочу чуть изменить положение дел, хочу, чтобы мы стали говорить об этом. Такой подход поможет решить немало проблем для хоккеистов. Я не хочу, чтобы ребята страдали в одиночку. Не хочу, чтобы кто-то ещё оказался в такой же ситуации, как Джек Айкел», — цитирует Ленера официальный сайт НХЛ.
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