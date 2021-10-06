Овечкин, Кучеров и Василевский — лучшие среди россиян в NHL 22

Шесть российских полевых игроков вошли в топ-50 рейтинга компании EA Sports в игре NHL 22, международный релиз которой запланирован на 15 октября, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — лучшие полевые игроки среди россиян, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — первый в рейтинге вратарей.

Самое высокое место среди российских игроков занял Кучеров, чей общий балл составил 92. Это позволило ему стать седьмым в общем рейтинге, а также вторым среди правых крайних форвардов после Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс».

У капитана «Вашингтон» Александра Овечкина, бывшего лицом обложки NHL 21, тоже набралось 92 балла, но в общем рейтинге он занял восьмое место. При этом Овечкин стал лучшим среди левых крайних форвардов, а также занял первые места по показателям «Сила» (93) и «Баланс» (95) и второе место по показателю «Агрессия» (91), уступив только Брэду Маршану из «Бостон Брюинз» (92).

Самым быстрым среди россиян стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (92 – по показателю «Скорость»), в общем рейтинге занявший 13-ю позицию (91). Среди игроков своего амплуа он уступает только Овечкину и Маршану.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин из-за травмы пропустит первые два месяца чемпионата, но в рейтинге NHL 22 он все равно занял высокое 24-е место (90). Среди всех центрфорвардов Малкин занимает 12-ю позицию.

Лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесота Уайлд» и готовится к своему второму году в НХЛ. Едва ли кто-то удивится, если в следующем году Капризов будет намного выше 34-го места (88). Среди левых крайних форвард «Уайлд» занимает пятое место.

На существенный прогресс может рассчитывать и нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, с рейтингом 87 занявший 46-ю позицию.

В числе 10 лучших вратарей оказалось двое россиян. Андрей Василевский на правах обладателя «Конн Смайт Трофи» по праву расположился на первой строчке с 92 баллами. На девятой позиции рейтинга – голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (87).